Нужно сделать увеличивалку фотографий (JavaScript)

На сайте стоит галерея из фоток - большой фото а под ним иконки из маленьких ... и можно разные смотреть.

Надо сделать чтоб при наведении на большое фото - рядом появлялся слой в котором отображалась часть изображения (та на которую наведен курсор но с еще более крупной картинкой)

Пример покажу. но там нужна авторизация. Потому через личку