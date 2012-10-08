В общем имеется шаблон хостинга на DLE из паблика вот тут стоит http://hostrict.com. Нужно все убрать чужое и поднастроить все для нормальной работы. Все привезти в рабочий вид и желательно заменить гамму с зеленого на ...
Необходимо поправить мерчант Яндекс.Деньги
Есть сайт, на котором настроен прием Яндекс.Денег через API приложений. На данный момент прием настроен стандартно, и при оплате в Яндексе у пользователя запрашиваются разрешения:
• переводить средства с вашего счета другим пользователям на сумму не более 3000 руб. за 1 день;
• видеть подробные детали ваших платежей;
• просматривать список ваших платежей;
• видеть ваш баланс.
Это глупость, это нам не нужно и это отпугивает пользователя. Нужно отключить запрашивание этих разрешений.
Сроки: сегодня. Желательно иметь опыт работы с ЯД API, чтобы быстро разобраться и просто где-то отключить запрашиваемые разрешения.
Контакты:
icq: 846448
skype: ivan.zhadanov
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