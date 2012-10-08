Необходимо поправить мерчант Яндекс.Деньги

Есть сайт, на котором настроен прием Яндекс.Денег через API приложений. На данный момент прием настроен стандартно, и при оплате в Яндексе у пользователя запрашиваются разрешения:

• переводить средства с вашего счета другим пользователям на сумму не более 3000 руб. за 1 день;

• видеть подробные детали ваших платежей;

• просматривать список ваших платежей;

• видеть ваш баланс.

Это глупость, это нам не нужно и это отпугивает пользователя. Нужно отключить запрашивание этих разрешений.

Сроки: сегодня. Желательно иметь опыт работы с ЯД API, чтобы быстро разобраться и просто где-то отключить запрашиваемые разрешения.

Контакты:

icq: 846448

skype: ivan.zhadanov