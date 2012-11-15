Ecwid — создание блока подбора по категориям

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка85 просмотров

Необходим подбор товаров по их пренадлежности к ряду категорий.

Насколько понимаю API дают возможность это сделать:

http://ecwidru.pbworks.com/w/page/38415590/API

13 лет назад
dr__gonzo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

yorgoklf
Евгений 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

yorgoklf
Евгений 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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