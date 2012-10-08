Доработать проект на Umi.cms (xml/xslt)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

tzacom.ru на главной есть баннер спецпредложения справа-внизу. Программист предусмотрел возможность его включения-выключения и установки вместо картинки и ссылки (баннера) просто html-кода. Но почему-то это не работает. Надо починить. По этому проекту будут постоянные доработки, будем работать с человеком. Прошу писать людей с отзывами!

HTML
13 лет назад
wolfus
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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