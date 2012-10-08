Расширить личный кабинет пользователя

tzacom.ru на главной есть баннер спецпредложения справа-внизу. Программист предусмотрел возможность его включения-выключения и установки вместо картинки и ссылки (баннера) просто html-кода. Но почему-то это не работает. Надо починить. По этому проекту будут постоянные доработки, будем ...