Возникла потребность выгрузить справочник организаций. Сайт - spr.ru Пример страницы - http://www.spr.ru/sokolniki/kamerton-nedvizhimosti-1398433.html Сам столкнулся с двумя проблемами: 1. Телефоны представлены в виде картинок, которые ...
Расширить личный кабинет пользователя
Есть сайт много-работы.рф нужно расширить лич каб пользователей возможность добовления туда фото
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