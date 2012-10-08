Парсер для справочника организаций

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок162 просмотра

Возникла потребность выгрузить справочник

организаций.

Сайт - spr.ru

Пример страницы - http://www.spr.ru/sokolniki/kamerton-nedvizhimosti-1398433.html

Сам столкнулся с двумя проблемами:

1. Телефоны представлены в виде картинок, которые нужно распознать.

2. Картинки телефонов зашиты в PHP – их нужно сохранить на диск или узнать их url

Нужна программа (с открытым для чтения и изменений кодом), которая, получая на входе файл со ссылками на страницы компаний, будет считывать всю контактную информацию по компаниям и записывать ее в табличный файл (1 строчка - одна компания. Столбцы таблицы: ulr-наименование компании-адрес-сайт-рубрика-описание-телефон1-телефон2-телефон3). Страницы компаний все типовые, как в примере.

На доп. условиях - программа должна уметь создавать список ссылок на все страницы, пробежав по рубрикатору город->рубрика того же сайта.

HTMLPHP
13 лет назад
borislikhachev
Борис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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