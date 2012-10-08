Доработки под WordPress (WooCommerce)

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Закрыт4 заявки151 просмотр

Требуется WP-специалист для большого количества мелких доработок. Основное поле деятельности - woocommerce плагин. Поэтому опыт с этим плагином приветствуется. Однако, это необязательное условие - там ничего сложного нет.

Есть конкретный список задач, который будет предоставлен заинтересованным людям.

WooCommerceWordPress
13 лет назад
victorchibikov
Виктор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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