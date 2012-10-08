Добавить кнопку быстрого заказа на VirtueMart 2

Есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2.

http://massage-portal.com.ua/

требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии на кнопку купить должны выплывать всего несколько полей: ФИО, город, Email (чтобы мог оставить пустым), моб. телефон, и комментарий к заказу.

после заполнения этих форм у человека должно всплывать сообщение — «спасибо за заказ — наш менеджер свяжется с Вами.

вообщем по аналогии с этими сайтами

http://moby-star.com/katalog/category/product/3-kopii-iphone/8-iphone-5g-i5-black2sim.html

http://juice-makers.com.ua/sokovyzhimalki/category/product/1-shnekovie-sokovigimalki/41-shnekovaya-sokovigimalka-lexen-live-enzyme-juicer

админ должен иметь возможность обработать этот заказ — то есть видеть, что заказал человек, его данные.

с ув.