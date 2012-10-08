Есть сайт много-работы.рф нужно расширить лич каб пользователей возможность добовления туда фото
Добавить кнопку быстрого заказа на VirtueMart 2
Есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2.
требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии на кнопку купить должны выплывать всего несколько полей: ФИО, город, Email (чтобы мог оставить пустым), моб. телефон, и комментарий к заказу.
после заполнения этих форм у человека должно всплывать сообщение — «спасибо за заказ — наш менеджер свяжется с Вами.
вообщем по аналогии с этими сайтами
http://moby-star.com/katalog/category/product/3-kopii-iphone/8-iphone-5g-i5-black2sim.html
http://juice-makers.com.ua/sokovyzhimalki/category/product/1-shnekovie-sokovigimalki/41-shnekovaya-sokovigimalka-lexen-live-enzyme-juicer
админ должен иметь возможность обработать этот заказ — то есть видеть, что заказал человек, его данные.
с ув.
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