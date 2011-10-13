MelAlex

Алекс Мел MelAlex

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Миграция интернет магазина joomla2.5 virtuemart 2 на платный шаблон

    Сайт http://massage-portal.com.ua/ joomla2.5 virtuemart 2. Требуется миграция товаров, категорий, статей на квикстарт шаблона http://virtuemart.su/fotolife-shablon-dlya-virtuemart-3/ требуется развернуть квикстарт шаблона, и туда перенести информацию о товарах, фото, описание, мета, ключевики, цены и т д. категории, статьи, контакты. урлы ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос интернет магазина с joomshopping на opencart

    Требуется веб-разработчик для переноса интернет-магазина http://www.bodysport.com.ua/  с Joomla Joomshopping на Opencart, вёрстки (не адаптивной) и установки шаблона согласно готовому дизайну. Требования к кандидату, знание: PHP MySQL GULP ...

    CSSHTMLJavaScriptJoomlaMySQL
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить кнопку быстрого заказа на VirtueMart 2

    Есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2. http://massage-portal.com.ua/ требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить и настроить кнопку быстрого заказа

    есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2. http://massage-portal.com.ua/ требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии на ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аваст блокирует сайт

    Проблема такая. Есть сайт http://bodysport.com.ua По какой то причине антивирусник Аваст блокирует все страницы сайта. Написал в техподдержку, пришел ответ: Hello, sorry but this detection is a correct. There is ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Не добавляются картинки в Virtuemart

    после переноса сайта на другой хостинг произошел небольшой лаг - перестали доваляться картинки в Virtuemart. возможно решение такое (в httpd.conf open_basedir был ON сменить на OFF) Задача - сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать клон сайта

    есть мой сайт на джумле http://bodysport.com.ua нужно создать такой же сайт на новом домене http://bodysport.in.ua (домен уже куплен) джумлапак на старом сайте установлен. нужно тупо создать клона и натянуть на ...

    Joomla
    Хостинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести сайт на новый хостинг

    http://bodysport.com.ua есть сайт на джумле. нужно перенести его на новый хостинг, который нужно зарегить на меня. помочь оплатить за хостинг и за домен. сделать так, чтобы после переноса не было лагов. ...

    Joomla
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Virtuemart отзывы без регистрации

    Есть интернет магазин на джумле с витруалмартом http://bodysport.com.ua нужно 1. сделать так, чтобы можно было добавлять отзывы о товарах незарегистрированным юзерам 2. чтобы отзывы можно было добавить, но чтобы нельзя ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помочь настроить компанию Google Adwords

    Интернет магазин 1. требуется создать компанию гугл адвордз, 2. поисковые слова - "массажная подушка", "массажная накидка", массажное кресло" и их производные. 3. нужно минимизировать стоимость клика (я делал самостоятельно ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Убрать лаг с сайта Virtuemart Joomla

    http://massajer.com.ua/masazhni-nakidki/view-all-products.html на всех страницах, где есть товары с ценой выскакивает Warning: file_put_contents(/home/uh139890/domains/massajer.com.ua/public_html/cache/daily.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/uh139890/domains/massajer.com.ua/public_html/administrator/components/com_virtuemart/classes/currency/convertECB.php on line 104 нужно выяснить причину, убрать эту надпись, рассказать ...

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

barab69
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Настроить и русифицировать корзину Virtuemart
Joomla
Четко поставленное задание. Своевременная оплата даже с премией. В общем человек слова и дела. Все необходимые материалы и условия для работы были выполнены. Четко и лаконично изложено суть задачи. При разработке следует отметить что пользователь использует высокоэффективные методы разработки сайтов, все работы выполняет на высоком уровне, профессионально и с надлежащим качеством. Еще раз повторюсь, что оплата работы была произведена в срок и с премиальными. Всем настоятельно рекомендую.
Супер! очень грамотно разобрался с довольно сложной задачей. Виталий умеет находить нестандартные и успешные решения. в джумле - просто супер. рекомендую всем!
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Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Аваст блокирует сайт
Заказчиком доволен по всем пунктам. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень быстро. Качественно. Спасибо огромное.
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dimka86
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Не добавляются картинки в Virtuemart
Спасибо большое было приятно поработать!
Очень качественно и быстро! спасибо огромное! рекомендую всем.
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conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Создать копию сайта на новом хосте
Joomla
Четкое задание и быстрая оплата - о чем еще может мечтать фрилансер? Рекомендую!
Отличная работа. быстро качественно. все объяснил. рекомендую!
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mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Перенести сайт на новый хостинг
Joomla
Отличный заказчик. четкая постановка задачи, своевременная оплата . рекомендую
Очень быстро, качественно, объяснил на пальцах что делать дальше. вообщем просто супер! рекомендую всем - очень грамотный и ответственный специалист!
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