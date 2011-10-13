Сайт http://massage-portal.com.ua/ joomla2.5 virtuemart 2. Требуется миграция товаров, категорий, статей на квикстарт шаблона http://virtuemart.su/fotolife-shablon-dlya-virtuemart-3/ требуется развернуть квикстарт шаблона, и туда перенести информацию о товарах, фото, описание, мета, ключевики, цены и т д. категории, статьи, контакты. урлы ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется веб-разработчик для переноса интернет-магазина http://www.bodysport.com.ua/ с Joomla Joomshopping на Opencart, вёрстки (не адаптивной) и установки шаблона согласно готовому дизайну. Требования к кандидату, знание: PHP MySQL GULP ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2. http://massage-portal.com.ua/ требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2. http://massage-portal.com.ua/ требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии на ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт http://massage-portal.com.ua сайт создан на джумле 2.5 c virtuemart 2.06 Не могу русифицировать корзину. удалить ее как модуль, чтобы поставить другой - тоже не могу. нужна помощь. спасибо.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Проблема такая. Есть сайт http://bodysport.com.ua По какой то причине антивирусник Аваст блокирует все страницы сайта. Написал в техподдержку, пришел ответ: Hello, sorry but this detection is a correct. There is ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
после переноса сайта на другой хостинг произошел небольшой лаг - перестали доваляться картинки в Virtuemart. возможно решение такое (в httpd.conf open_basedir был ON сменить на OFF) Задача - сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
есть сайт http://bodysport.com.ua на джумле 1.0 требуется создать копию сайта на http://bodysport.in.ua Оба домена принадлежат мне находятся на одном хостинге. настроен джумлапак. с ув.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
есть мой сайт на джумле http://bodysport.com.ua нужно создать такой же сайт на новом домене http://bodysport.in.ua (домен уже куплен) джумлапак на старом сайте установлен. нужно тупо создать клона и натянуть на ...Хостинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
http://bodysport.com.ua есть сайт на джумле. нужно перенести его на новый хостинг, который нужно зарегить на меня. помочь оплатить за хостинг и за домен. сделать так, чтобы после переноса не было лагов. ...Хостинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть интернет магазин на джумле с витруалмартом http://bodysport.com.ua нужно 1. сделать так, чтобы можно было добавлять отзывы о товарах незарегистрированным юзерам 2. чтобы отзывы можно было добавить, но чтобы нельзя ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт , это джумловский интернет магазин. нужно на него сделать возможность оплаты webmoney по образу и подобию http://www.terrasport.com.ua/dir_oplata.htmВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Интернет магазин 1. требуется создать компанию гугл адвордз, 2. поисковые слова - "массажная подушка", "массажная накидка", массажное кресло" и их производные. 3. нужно минимизировать стоимость клика (я делал самостоятельно ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
http://massajer.com.ua/masazhni-nakidki/view-all-products.html на всех страницах, где есть товары с ценой выскакивает Warning: file_put_contents(/home/uh139890/domains/massajer.com.ua/public_html/cache/daily.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/uh139890/domains/massajer.com.ua/public_html/administrator/components/com_virtuemart/classes/currency/convertECB.php on line 104 нужно выяснить причину, убрать эту надпись, рассказать ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад