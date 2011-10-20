Переделки касающиеся в большей части ЧПУ. Задание в прикрепленном файле. Жду оценки задачи, сроки, стоимость.
Создать копию сайта на новом хосте
есть сайт http://bodysport.com.ua на джумле 1.0
требуется создать копию сайта на http://bodysport.in.ua
Оба домена принадлежат мне находятся на одном хостинге. настроен джумлапак.
с ув.
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