Создать копию сайта на новом хосте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки206 просмотров

есть сайт http://bodysport.com.ua на джумле 1.0

требуется создать копию сайта на http://bodysport.in.ua

Оба домена принадлежат мне находятся на одном хостинге. настроен джумлапак.

с ув.

Joomla
14 лет назад
MelAlex
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 часов назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличная работа. быстро качественно. все объяснил. рекомендую!
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conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 часов назад
14 лет назад