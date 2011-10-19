Поставить или исправить модуль репутации на phpBB

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Завершен3 заявки131 просмотр

http://forum.mydiet.com.ua/index.php

Админ может править другим репутацию, юзеры не могут править друг другу. Настройки уже какие только в модуле не выставлял. Сейчас такие - http://floomby.ru/content/X90AQlD26k

Помогите либо настроить и исправить текущий, либо поставить другой модуль с сохранением текущей репутации юзеров.

14 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ornengil
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
честно говоря не помню события пятилетней давности.

Заявки фрилансеров

ornengil
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад