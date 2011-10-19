Поставить или исправить модуль репутации на phpBB

http://forum.mydiet.com.ua/index.php

Админ может править другим репутацию, юзеры не могут править друг другу. Настройки уже какие только в модуле не выставлял. Сейчас такие - http://floomby.ru/content/X90AQlD26k

Помогите либо настроить и исправить текущий, либо поставить другой модуль с сохранением текущей репутации юзеров.