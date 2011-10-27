Требуется перенести сайт на cms joomla 1.5

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки202 просмотра

Здравствуйте, есть сайт во вложении, надо на cms joomla 1.5 сделать точно такой же шаблон, один в один.

Можно написать отдельно цену по переносу информации.

Срок: до пятницы.

Joomla
14 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

moverok
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$55
4 дня
Сделано все, что требовалось. Работой доволен.
Хороший работодатель - четко знает, что нужно, работу оплачивает вовремя. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

moverok
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад