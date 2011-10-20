Вставить резиновую шапку в сайт. CMS WebAsyst

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки133 просмотра

Вставить резиновую шапку в сайт, добавить в шаблоне на главной модули под баннеры. сроки и стоимость? оплата по вебмани.

Webasyst
14 лет назад
mitrakov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mel_webdesign
Михаил 
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Работа сделана быстро и качественно, спасибо.Специалист в своем деле.
Хороший заказчик. Четко ставит цель. Оплату сделал сразу. Только плюс.

Заявки фрилансеров

mel_webdesign
Михаил 
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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