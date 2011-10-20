Сайт на Joomla 1.5. Сделать вверху на сайте http://bbu-yar.ru/ рядом с полем поиска надпись - заказать услугу. При нажатии на неё появляется окошко всплывающее с выбором услуги. Предлагается всего 6 услуг бухгалтерских: они ...
Вставить резиновую шапку в сайт. CMS WebAsyst
Вставить резиновую шапку в сайт, добавить в шаблоне на главной модули под баннеры. сроки и стоимость? оплата по вебмани.
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