Исправить движок и ошибки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки143 просмотра

Сайт baku-karting.az. В данный момент на другом хостинге доступен по урлу karting.ihostsafe.com.

Нужно переустановить джумлу, сохранив дизайн и настройки. В текущей джумле вроде бы имеются ошибки в модулях и еще неизвестно где.

После исправления ошибок движка сделать некоторые исправления, в числе которых:

1) Добавить (или исправить) мультиязычность

2) Блок мы на Фейсбук

3) Добавить слоган на фотку в шапке

4) Изменить одну категорию и добавить новую

+ мелкие работы типа смены логотипа, добавления телефона в контакты и т.п.

Требуется человек который сделает все быстро и грамотно. Оплата по вебмани, без предоплаты.

Отзывы и срок пребывания на сайте важны при рассмотрения кандитата на исполнение.

Жду ваших предложений.

Joomla
14 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
5 дней
Положительные впечатления. Сделал быстро (что было важно в данном проекте). Отвечал на вопросы терпеливо. Собственно не на что жаловаться, а наоборот есть чем быть довольным. Рекомендую.
Рауф выполнил обязательства заказчика в полной мере. С оплатой без проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

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