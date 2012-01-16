Исправить движок и ошибки

Сайт baku-karting.az. В данный момент на другом хостинге доступен по урлу karting.ihostsafe.com.

Нужно переустановить джумлу, сохранив дизайн и настройки. В текущей джумле вроде бы имеются ошибки в модулях и еще неизвестно где.

После исправления ошибок движка сделать некоторые исправления, в числе которых:

1) Добавить (или исправить) мультиязычность

2) Блок мы на Фейсбук

3) Добавить слоган на фотку в шапке

4) Изменить одну категорию и добавить новую

+ мелкие работы типа смены логотипа, добавления телефона в контакты и т.п.

Требуется человек который сделает все быстро и грамотно. Оплата по вебмани, без предоплаты.

Отзывы и срок пребывания на сайте важны при рассмотрения кандитата на исполнение.

Жду ваших предложений.