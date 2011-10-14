Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки134 просмотра

Необходимо кое-что подправить на сайте,установить кое-какие компоненты.

Сайт сделан на Joomla.

Joomla
14 лет назад
ALEXRAW74
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров