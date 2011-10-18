Исправить баг в регистрации joomla 1.5.21 vm 1.1.8

$5
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Завершен3 заявки157 просмотров

j 1.5.21 vm 1.1.8

в конфигурации виртуемарта - нормальная регистрация. регистрирует при оформлении заказа. без оформления нет. выдает ошибку "страница не найдена"

mod_virtuemart_login - ничего не исправил. модуль здесь слева внизу http://soblaznshop.com/O-kompanii

index.php?option=com_virtuemart&page=shop.registra tion - тоже не работает ссылка.

попробуйте http://soblaznshop.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.registra tion

еще стоит acajoom - сервис рассылки. но плагины поотключал и толку все равно нет.

при покупке все нормально оформляет. а тут не может почему-то если без покупки зарегистрироваться. страница не найдета. стоит sh404SEF.

его отключал такая же байда.

отрубал остальные компоненты - то же самое.

Joomla
14 лет назад
n-b
37 лет
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6 лет назад

Выбранный исполнитель

shevchenkoa
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год назад
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shevchenkoa
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год назад
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