Исправить баг в регистрации joomla 1.5.21 vm 1.1.8

j 1.5.21 vm 1.1.8

в конфигурации виртуемарта - нормальная регистрация. регистрирует при оформлении заказа. без оформления нет. выдает ошибку "страница не найдена"

mod_virtuemart_login - ничего не исправил. модуль здесь слева внизу http://soblaznshop.com/O-kompanii

index.php?option=com_virtuemart&page=shop.registra tion - тоже не работает ссылка.

попробуйте http://soblaznshop.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.registra tion

еще стоит acajoom - сервис рассылки. но плагины поотключал и толку все равно нет.

при покупке все нормально оформляет. а тут не может почему-то если без покупки зарегистрироваться. страница не найдета. стоит sh404SEF.

его отключал такая же байда.

отрубал остальные компоненты - то же самое.