Доработка в Битрикс.

Корпоративный портал, редакция Бизнес-процессы.

http://www.1c-bitrix.ru/products/intranet/editions/business.php

Раздел Документооборот

Нужно:

1. Синхронизация сайта с локальным сервером, возможность выбора при сохранении отредактированного документа куда, на сайт или в папку на локальном сервере. Путь до папки на сервер прописывается администраторами в учетной записи на сайте.

2. Необходимо создать поиск данных (документы, фотографии и прочее)

Необходим быстрый поиск по серверу с документами (\\PCname);

Поиск должен быть по имени файла (пример имени файла: «должностная инструкция»), по содержанию файла поиск не нужен. В результате поиска должен быть список документов, в названии которых содержатся искомые слова. Список с результатами поиска должен быть ссылкой на каждый документ.

При нажатии на документ:

1. Открывает окно проводника с папкой, где расположен выбранный файл;

2. Открывает сразу выбранный файл с правами сервера, на котором он расположен.

Бюджет и сроки озвучивает исполнитель. Способ оплаты обсуждается.