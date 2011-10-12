Создание шаблона на CMS DLE 9.4, тематика форекс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка139 просмотров

Нужно написать качественный шаблон, на тему форекс новости обзоры и прочее. Шаблон должен быть качественно прорисован и проработан. Просьба обращаться только людей со стажем более 1 года.

DLE
14 лет назад
Staff92
Олег 
32 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$140
7 дней

Заявки фрилансеров

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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