Есть готовые сверстанные страницы. Необходимо привязать их к уже существующему сайту на Wordpress. Дополнительно необходимо сделать определение устройства пользователя и редирект на субдомен. Подробнее в ТЗ.
Создание шаблона на CMS DLE 9.4, тематика форекс
Нужно написать качественный шаблон, на тему форекс новости обзоры и прочее. Шаблон должен быть качественно прорисован и проработан. Просьба обращаться только людей со стажем более 1 года.
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