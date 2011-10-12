Верстка под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок147 просмотров

Всем привет.

Есть сверстанный на Rapid Weaver очень простой дизайн. Нужно его прикрутить к wordpress.

Архив с дизайном у меня. Покажу при личной переписке.

WordPress
14 лет назад
milaraiba
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров