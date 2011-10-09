Нужен движок для интернет-библиотеки (базы книг)

Требуется движок для библиотеки наподобии t w i r p x (точка) c o m с установкой на хостинг и объяснением всего функционала. Необходимо будет добавить еще несколько функций!

+ оригинальный дизайн, ...

Весь функционал наподобии t w i r p x. С балльной системой, возможностью получения баллов через смс-оплату...

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