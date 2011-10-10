Настроить шаблон Wordpress

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Завершен6 заявок166 просмотров

Настроить шаблон Wordpress: http://themeforest.net/item/promo-spots/154296

WordPress
14 лет назад
Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Единственный из фрилансеров, который смог со знанием дела довести до ума не работавший шаблон. Рекомендую как отличного специалиста.
Хороший заказчик, все четко и быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад