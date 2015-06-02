Установить CMS на готовый дизайн

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок188 просмотров

1) Установить Woed Press или предложить самописную CMS

2) Модуль галереи (с описанием объектов) Разделы галереи в боковом меню

а) галочки для вывода "в процесе работы" на главную

б) галочки "лучшие работы" на главную

3) Модуль новостей с выводом 3-х на главную

4) Надписи на шапке сделать ссыками на соответствующие разделы галереи

5) Залить на сервер

Все урлы должны быть ЧПУ на страницах, в галерее, в новостях

возможность менять META данные TITLE на любой странице

Удобное добавление разделов подразделов, удобная загрузка картинок 2-3 клика

Joomla не предлагать

Joomla
14 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

linn
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

linn
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад