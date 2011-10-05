Дизайн есть. Нужна верстка и натяжка на подходящий движок! Должна быть возможность подачи объяввлений простыми людьми, смс биллинг, возможность писать статьи и публикации. Возможны элементы на аяксе. Должен быть расширеный удобный поиск. Движок нужен такой ...
Реконструкция сайта на Джумле 1.0.15
Сайт Кайсен, http://www.kaysen.net Версия джумлы: 1.0.15
Вся информация сайта разделена на несколько разделов (их количество может изменяться)
Основы
Тело
Эмоции
Ум
Задача – сделать разграничение по доступу для трех категорий людей
1. Незарегистрированные неавторизованные посетители
Доступ к бесплатным материалам: Статьи, файлы для скачивания, аудио и видео с ютуба и аналогов
2. Авторизованные посетители
Для них будут доступны дополнительные статьи, файлы и прочие материалы в тех же разделах (тело, ум, эмоции и т.д.)
Подумать, как организовать информацию.
Неавторизованный человек должен видеть, что есть и материалы, которые доступны только авторизованным, но он их не может прочитать.
3. Авторизованные посетители, оплатившие какой-то конкретный курс.
У человека, оплатившего какой-то курс, в левом меню должно появиться новое подменю типа «Мои продукты» и там должна появиться ссылка на оплаченный им курс.
Нажав на ссылку, он попадает на страницу курса, которая состоит из следующего
В верхней части страницы – ссылки на статьи курса. Нажав на любую, пользователь может прочитать теорию по курсу. К каждой статье должна быть возможность оставлять комментарии
В нижней части страницы файлы к курсу, которые можно скачать. Нужно сделать так, что файлы можно было скачать только с этой страницы этим авторизованным пользователем. При копировании ссылки на файл и вставке ее в браузер ничего качаться не должно.
Включение оплаченных оплаченных посетителями курсов и открытие им доступа производится в админке.
Доп. Задача, которую нужно решить.
Сейчас на сайте есть раздел «Путь мастера», где размещены только статьи по основным направлениям системы и есть раздел «Хранилище», в котором вложены модули Книги, аудио, видео.
Я хочу, чтобы все материалы – тексты, файлы для скачивания, аудио и видео для онлайн просмотра находились в одном месте и распределялись разделялись только по темам (Тело, ум, эмоции)
Видимо, для этого нужно будет грохнуть раздел Хранилище, объединив с материалами. Подраздел Фото переедет к Блогу вниз.
Итого, концептуально.
Когда неавторизованный человек заходит на сайт он может почитать статьи, что-то скачать, посмотреть по основным разделам (тело, эмоции, ум), при этом он должен понимать – видеть, что есть дополнительная информация, доступная для авторизованных (либо эта инфа просто должна быть ему не видна и будет баннер, где написано, что больше инфы доступно после авторизации; Либо показывать дополнительный материал, но делать его недоступным - неактивным)
Когда человек авторизовался, то ему становятся доступны новые материалы по тем же разделам (тело, ум, эмоции)
Когда человек оплатил курс и ему его активировали, то появляется новое окошко с ссылкой на этот курс
Пожалуйста, свои предложения пишите только под проектом! Обязательно указывайте, приблизительные сроки и стоимость, а также свой контактный скайп
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