Доработка импорта файла CSV в Virtuemart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки103 просмотра

Необходимо доработать импорт файла CSV с товарами большого размера (около 20 Мб) на сайт через Virtuemart

14 лет назад
GarikXP
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров