2 проекта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка148 просмотров

Здравствуйте.

Требуется 2 удаленных веб программиста, обязательно, имеющие опыт работ с 1С Битрикс по соответствующим версиям, на проекты по:

1)Интеграция корпоративного сайта;

2)Интеграция интернет магазина

Сайты сверстаны (возможна потребуется частично подкорректировать, доделать)

Веб студии не интересуют.

Суть работ по корпоративному сайту:

- установка системы управления

- интеграция сайта в систему управления 1С Битрикс Стандарт

Суть работ по интернет магазину:

- установка системы управления

- интеграция сайта в систему управления 1С Битрикс Бизнес

- программирование экспорта импорта остатков со складской системой (не 1С)

Пишите сразу сроки в которые вы укладывались по вашим проектам из портфолио, включая возможное доп. программирование нестандартных компонентов.

P.S. подробности при переписке

14 лет назад
YourSales
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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