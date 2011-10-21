Сделать ЧПУ на Джумле для Сотрудник Сергей (archw)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка126 просмотров

Устранить ряд неполадок в настройках сайта.

Joomla
14 лет назад
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

archweb
Сергей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$7
1 день
Сергей полностью справился с поставленной задачей. За что ему большое спасибо! Рекомендую.
Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

archweb
Сергей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад