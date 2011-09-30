Необходимо сделать ЧПУ для Джумла 1,5
Редактирование форума IP Board 3.1.4
Необходимо отредактировать в зависимости от необходимости хук или сам шаблон.
Проблема в следующем: есть хук, который отображает модераторов форум на главной странице под названиями разделов. При включении хука форум не отображается правильно или из-за него самого, либо из-за нестандартного шаблона. Ники модераторов вылетают за таблицу, плюс начинаются проблемы с кодировкой. На некоторых шаблонах в том числе стандартном всё отображается нормально, но на некоторых появляются вышеописанные проблемы.
Необходимо сделать так, что все начало отображаться нормально.
Все подробности в личной беседе.
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