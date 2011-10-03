Правка шаблона для Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок179 просмотров

Необходимо несколько видоизменить шабон для joomla в соответствии с техническим заданием. ТЗ и подробности вышлю исполнителю

Joomla
14 лет назад
pcstarter
Бешлиу 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

fedin
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, второй раз сотрудничяю с Антоном и очень доволен. Отлично выполненая работа. Сделаны все необходимые исправления. Одним словом все здорово
Отличный заказчик все излагает быстро и понятно оплату производит в срок) надеюсь наскорое сотрудничество еще

Заявки фрилансеров

fedin
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад