fedin

Антон Федько fedin

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

﻿Добрый день. Меня зовут Антон.В IT сфере уже 10 лет:5 года front-end разработки.3 года cоздания проектов с 0.2 профессионального управления проектов.В последнее время помогаю с разработкой полного цикла продуктов. От идеи до Прибыли.Все типы услуг.Большой опыт ведение и создания проектов. Готов руководить командами.Идея, Стратегия, Бизнес модель, Воронка продаж, SMM, Дизайн, Создание сайтов, Таргетинг.Наиболее интересные проекты в которых принимал участие:lotsof.com/ru www.monobank.com.ua/ adastrawellbeing.com/ridebrain.com/ www.pumpmove.com/

Отзывы заказчиков

pcstarter
Бешлиу 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Правка шаблона для Joomla
Joomla
Отличный исполнитель, второй раз сотрудничяю с Антоном и очень доволен. Отлично выполненая работа. Сделаны все необходимые исправления. Одним словом все здорово
Отличный заказчик все излагает быстро и понятно оплату производит в срок) надеюсь наскорое сотрудничество еще
Ответный отзыв
SL1986
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Интеграция шаблона с Joomla
CSSJoomla
Работы выполнил качественно и в срок. По ходу работы были внесены все доработки. Спасибо, Антону.
Очень хороший заказчик. Делает все вомремя мысли формулирует павильон. Оплачивает все в срок был рад сотрудничеству с ним .
Ответный отзыв
kirukato
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Сделать дизайн сайта под Joomla и верстку
Joomla
Работа выполнена в срок и качественно. Рекомендую!
Хороший заказчик знает чево хочет ... может правильно сделать план работы ... оплачивает в срок ) советую )
Ответный отзыв
pcstarter
Бешлиу 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Доработка шаблона для Джумла
Joomla
Отличный молодой исполнитель - всегда готов прислушаться и улучшить свою работу -думаю мы сработаемся 10 балов
Хороший человек) знаеч чего хочет и может сформулировать ...помогает если что не получается .. дает советы .. оплачивает все вовремя)
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
от 2 дней
#368
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#972
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $80
от 2 дней
#3284