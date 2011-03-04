﻿Добрый день. Меня зовут Антон.В IT сфере уже 10 лет:5 года front-end разработки.3 года cоздания проектов с 0.2 профессионального управления проектов.В последнее время помогаю с разработкой полного цикла продуктов. От идеи до Прибыли.Все типы услуг.Большой опыт ведение и создания проектов. Готов руководить командами.Идея, Стратегия, Бизнес модель, Воронка продаж, SMM, Дизайн, Создание сайтов, Таргетинг.Наиболее интересные проекты в которых принимал участие:lotsof.com/ru www.monobank.com.ua/ adastrawellbeing.com/ridebrain.com/ www.pumpmove.com/