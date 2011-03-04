Добрый день. Меня зовут Антон.В IT сфере уже 10 лет:5 года front-end разработки.3 года cоздания проектов с 0.2 профессионального управления проектов.В последнее время помогаю с разработкой полного цикла продуктов. От идеи до Прибыли.Все типы услуг.Большой опыт ведение и создания проектов. Готов руководить командами.Идея, Стратегия, Бизнес модель, Воронка продаж, SMM, Дизайн, Создание сайтов, Таргетинг.Наиболее интересные проекты в которых принимал участие:lotsof.com/ru www.monobank.com.ua/ adastrawellbeing.com/ridebrain.com/ www.pumpmove.com/
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Отличный исполнитель, второй раз сотрудничяю с Антоном и очень доволен. Отлично выполненая работа. Сделаны все необходимые исправления. Одним словом все здорово
Ответный отзыв
Отличный заказчик все излагает быстро и понятно оплату производит в срок) надеюсь наскорое сотрудничество еще
$60
10 баллов
14 лет назад
CSSJoomla
Работы выполнил качественно и в срок. По ходу работы были внесены все доработки. Спасибо, Антону.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Делает все вомремя мысли формулирует павильон. Оплачивает все в срок был рад сотрудничеству с ним .
$10
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Работа выполнена в срок и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик знает чево хочет ... может правильно сделать план работы ... оплачивает в срок ) советую )
$10
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Отличный молодой исполнитель - всегда готов прислушаться и улучшить свою работу -думаю мы сработаемся 10 балов
Ответный отзыв
Хороший человек) знаеч чего хочет и может сформулировать ...помогает если что не получается .. дает советы .. оплачивает все вовремя)
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
от 2 дней
#368
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#972
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $80
от 2 дней
#3284