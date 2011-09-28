Глючит модуль sef404 - требуется разобраться и настроить правильно ЧПУ. Оплата яндекс-деньгами.
Простой шаблон на Joomla
куплен данный шаблон http://fanfbmltemplates.com/realestate-facebook-html-template .
нужно эту верстку натянуть на Joomla
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