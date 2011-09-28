Доделать сайт по мелочам на Вордпресс

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок144 просмотра

Здравствуйте. Нужно доделать сайт по мелочам. Создать карту сайта, оптимизировать код и т.д. Очень легкая работа. Писать в аську так как меня здесь нет. 292469540

WordPress
14 лет назад
scouser86
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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