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Доработка проекта на Джумла
Глючит модуль sef404 - требуется разобраться и настроить правильно ЧПУ.
Оплата яндекс-деньгами.
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