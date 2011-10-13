Доработка проекта на Джумла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок222 просмотра

Глючит модуль sef404 - требуется разобраться и настроить правильно ЧПУ.

Оплата яндекс-деньгами.

Joomla
14 лет назад
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
1 день
Все прошло отлично, рекомендую. Грамотный подход к делу.
Грамотный и приятный в общении человек. Тот заказчик, с которым очень комфортно работать. Оплата сполна и моментально по факту предоставления результата работ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад