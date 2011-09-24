Здравствуйте уважаемые. Есть сайт визитка, сделан на wordpress. Он уже готовый и работал, но им не занимались, домен и хостинг закончились. Есть файлы + бэкап mysql. Нужно его восстановить на новом хостинге. Я пытался ...
Перенести сайт на Drupal
Необходимо сайт работающий сейчас на самописной cms полностью перенести cms drupal.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $13Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужно произвести небольшой ряд работ на сайте http://www.olesyaru.ru/: 1. В счетчики яндекс метрика цель «заказ» раньше срабатывает. Цель: http://www.olesyaru.ru/pages.php. Здесь ситуация такая. Страница отправки заказа и информирования ...Закрыт14 лет назад
- $60
Обновление CMS JoomlaЗавершен14 лет назад
www_ilovealmaty_kz вот тут нужно на всех внутренних убрать шапку, а именно картинку города. Пусть шапка будет только на главной ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Стоит задача сделать шаблон для cms на основе имеющегося сайта, повторить структуру и содержание. Все атрибуты в тексте (форматы, заголовки, подчеркивани, выделения) - все сохранить неизменно абсолютно. А также мета теги, заголовки , description, ...Завершен14 лет назад
- $500
Требуется рукастый программист для доработок по сайту на Битриксе. www.foreveryoung.ruЗакрыт14 лет назад
- $1000
Для портала на основе DLE сборки [http://onlineburg.ru] необходимо сделать прическу шаблона. Прическа подразумевает приведения текущего дизайна и функционала к виду [http://66.ru]. С него собственно и стягивался дизайн и функционал. С ...Закрыт14 лет назад
- $20
У меня есть PSD макет а также есть готовая вёрстка необходимо на этой основе создать шаблон для JOOMLA 1.5Завершен14 лет назад
http://www.magazseo.ru/ Слева есть форма заказа. Требуется её доработать: 1) При щелчке на поле чтобы значение исчезало. При щелчке в другом месте макета если поле пустое - то чтобы значение возвращалось. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
CMS MODX, глючит сайт, нужно срочно реанимировать.. www.csat.ruСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад