Джумла 1.5, доработать форму заказа

http://www.magazseo.ru/

Слева есть форма заказа. Требуется её доработать:

1) При щелчке на поле чтобы значение исчезало. При щелчке в другом месте макета если поле пустое - то чтобы значение возвращалось.

2) Настроить отправку писем через smtp от gmail.com (сейчас заявки с формы не отправляются почему-то).

Сроки/цена?