Компонент для Joomla

Требуется написать компонент или найти подобный и доработать (компонент заказа товаров).

все подробности в личку исполнителю.

оговорюсь сразу никакой предоплаты. Вы делаете компонент у себя, показываете мне, я принимаю, оплачиваю, вы переносите его мне на хостинг. Схема проста.

сумма бюджета 50-70 уе

срок выполнения 3 дня.

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P.S. Заказы с сайта TAOBAO. Суть в том, что бы человек вставлял ссылку товаров в форму заказа, вбивал все его характеристики и фото (не обязательно парсер, т.к. нужно использовать и другие сайты, хотя если у кого есть готовый парсер, можно его доработать). В низу формы нужен расчёт по стоимости товара, прикреплён модуль с видами оплаты. Возможность редактировать все данные в админке.