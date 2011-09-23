Здравствуйте, есть интернет магазин нужно доработать его для дальнейшего продвижения. В общем прошу рядом с каждым пунктом называть стоимость и сроки, так как возможно будем заказывать услуги по отдельности. 1. Сделать так чтобы на ...
Компонент для Joomla
Требуется написать компонент или найти подобный и доработать (компонент заказа товаров).
все подробности в личку исполнителю.
оговорюсь сразу никакой предоплаты. Вы делаете компонент у себя, показываете мне, я принимаю, оплачиваю, вы переносите его мне на хостинг. Схема проста.
сумма бюджета 50-70 уе
срок выполнения 3 дня.
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P.S. Заказы с сайта TAOBAO. Суть в том, что бы человек вставлял ссылку товаров в форму заказа, вбивал все его характеристики и фото (не обязательно парсер, т.к. нужно использовать и другие сайты, хотя если у кого есть готовый парсер, можно его доработать). В низу формы нужен расчёт по стоимости товара, прикреплён модуль с видами оплаты. Возможность редактировать все данные в админке.
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