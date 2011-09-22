Доработать вебасист

Здравствуйте, есть интернет магазин нужно доработать его для дальнейшего продвижения. В общем прошу рядом с каждым пунктом называть стоимость и сроки, так как возможно будем заказывать услуги по отдельности.

1. Сделать так чтобы на странице с каждым товаром была ссылка следующий товар, ну что то в этом роде для удобства пользователей.

2. Описания у товаров поднять выше.

Такс ну и адрес сайта elitestall точка ру.

Писать можно вличку, в аське вообще не появляемся, и скайп не спамить, сначала в личке обо всем договариваемся, потом можно и в скайп.

Все надеюсь на адекватные цены и сроки.

С Уважением,Гульназ!