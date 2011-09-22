Приветствую друзья! Необходимо в короткие сроки сделать несколько задач по интернет магазину, который работает на Presta Shop. Желательно чтобы был опыт работы с этим движком. Времени есть ровно сутки, ...
Создание модуля викторины для Joomla
Создание модуля викторины с подсчетом очков пользователей, статистики, рейтинга и прочего
Заявки фрилансеров
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