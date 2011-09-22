Доработать сайт на Presta Shop (Срочно)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок147 просмотров

Приветствую друзья!

Необходимо в короткие сроки сделать несколько задач по интернет магазину, который работает на Presta Shop.

Желательно чтобы был опыт работы с этим движком. Времени есть ровно сутки, то бишь до завтра, до 23:00.

В прикрепленном файле краткое задание.

14 лет назад
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33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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