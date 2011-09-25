Нужно интегрировать диз и настроить SOBI2

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Завершен2 заявки167 просмотров

Нужно интегрировать диз в Joomla 1.5 (очнь простой), настроить SOBI2 под каталог для товаров освещения (по карточке товара) и сделать меню со структурой из файла.

Срок до воскресенья.

Joomla
14 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mirekua
50 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$50
2 дня
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Заявки фрилансеров

mirekua
50 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад