Здравствуйте, есть интернет магазин нужно доработать его для дальнейшего продвижения. В общем прошу рядом с каждым пунктом называть стоимость и сроки, так как возможно будем заказывать услуги по отдельности. 1. Сделать так чтобы на ...
Верстка шаблонов joomla на основе psd исходников
На постоянную занятость, нужен человек досконально знающий html, css, jquery который сможет на основе psd макетов верстать шаблоны для cms joomla.
-Потенциальный исполнитель должен иметь не менее 5-и положительных отзывов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется написать компонент или найти подобный и доработать (компонент заказа товаров). все подробности в личку исполнителю. оговорюсь сразу никакой предоплаты. Вы делаете компонент у себя, показываете мне, я принимаю, оплачиваю, вы переносите его ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть макет (дизайн) будущего сайта, по сути он состоит из двух страниц: это главная и второстепенная. На главной располагается только слайд-шоу из картинок которые загружаются на сайт через АДМИНКУ в этом и есть ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Вот сайт lebedka.in.ua Новый дизайн в аттаче. Натянуть и все. Желательно Украина, для перевода по приват24. Но не критично.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется: 1. русские ники в 4.1.7 2. научить плагин отрывать не site.ru/avchat3 а site.ru/videochat 3. отключить мобильную версию.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Нужен человек который разбирается в Joomla и HostCMS. На двух сайтах нужна небольшая доработка. Подробности при личной переписки. Писать только в проект, с тем кто заинтересует ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Создание модуля викторины с подсчетом очков пользователей, статистики, рейтинга и прочегоСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Приветствую друзья! Необходимо в короткие сроки сделать несколько задач по интернет магазину, который работает на Presta Shop. Желательно чтобы был опыт работы с этим движком. Времени есть ровно сутки, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен модуль для компонента К2. Архив статтей по годам. Пример: Архив 2011 2010 2009 и т.д.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходима поддержка специалиста для донастройки интернет-магазина. Основная задача - разобраться в структуре сайта и дать рекомендации по ее оптимизации.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад