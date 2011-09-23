Верстка шаблонов joomla на основе psd исходников

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок201 просмотр

На постоянную занятость, нужен человек досконально знающий html, css, jquery который сможет на основе psd макетов верстать шаблоны для cms joomla.

-Потенциальный исполнитель должен иметь не менее 5-и положительных отзывов

CSSHTMLJoomlajQuery
14 лет назад
Tayler
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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