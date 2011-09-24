Здравствуйте, есть интернет магазин нужно доработать его для дальнейшего продвижения. В общем прошу рядом с каждым пунктом называть стоимость и сроки, так как возможно будем заказывать услуги по отдельности. 1. Сделать так чтобы на ...
Настройка модуля K2
Нужно настроить компонент mighty resouces . Писать в icq 62три-6один3-ноль36
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