Доработать портал на основе DLE сборки

Для портала на основе DLE сборки [http://onlineburg.ru] необходимо сделать прическу шаблона.

Прическа подразумевает приведения текущего дизайна и функционала к виду [http://66.ru]. С него собственно и стягивался дизайн и функционал.

С дизайном все вроде понятно - копируем с 66.ru. С функционалом - копируем, реализуем средствами DLE и имеющихся модулей. В случае необходимости дополняем своими модулями.

Сборка куплена, поэтому помощь разработчиков будет Вам в помощь - есть саппорт, общаться придется Вам лично, дабы не быть испорченным телефоном.

По работе, так как объем работ довольно большой, для начала попробуем привести в порядок один из модулей. К примеру новости или каталог организаций. Затем все остальное.

По срокам - 2 недели на работу.

Что для меня важно:

1. Наличие оперативной связи

2. Умение видеть косяки, чтобы я не тратил свое время на указание очевидных багов

3. Предоплата только в случае моей полной уверенности в Ваших силах

4. Наличие достаточного времени на выполнение работы

5. Обязательные отчеты о ходе работ за прошедшие сутки

Желательно, чтобы человек был из Санкт-Петербурга.

Очень большая просьба, если Вы не в состоянии добиться результата или очень мало свободного времени для этого проекта - не делайте заявки на участие. Экономьте мое и свое время.

Всем остальным - милости прошу присоединяться к проекту и будем работать.

Спасибо!