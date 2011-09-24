Здравствуйте, есть интернет магазин нужно доработать его для дальнейшего продвижения. В общем прошу рядом с каждым пунктом называть стоимость и сроки, так как возможно будем заказывать услуги по отдельности. 1. Сделать так чтобы на ...
Доработать портал на основе DLE сборки
Для портала на основе DLE сборки [http://onlineburg.ru] необходимо сделать прическу шаблона.
Прическа подразумевает приведения текущего дизайна и функционала к виду [http://66.ru]. С него собственно и стягивался дизайн и функционал.
С дизайном все вроде понятно - копируем с 66.ru. С функционалом - копируем, реализуем средствами DLE и имеющихся модулей. В случае необходимости дополняем своими модулями.
Сборка куплена, поэтому помощь разработчиков будет Вам в помощь - есть саппорт, общаться придется Вам лично, дабы не быть испорченным телефоном.
По работе, так как объем работ довольно большой, для начала попробуем привести в порядок один из модулей. К примеру новости или каталог организаций. Затем все остальное.
По срокам - 2 недели на работу.
Что для меня важно:
1. Наличие оперативной связи
2. Умение видеть косяки, чтобы я не тратил свое время на указание очевидных багов
3. Предоплата только в случае моей полной уверенности в Ваших силах
4. Наличие достаточного времени на выполнение работы
5. Обязательные отчеты о ходе работ за прошедшие сутки
Желательно, чтобы человек был из Санкт-Петербурга.
Очень большая просьба, если Вы не в состоянии добиться результата или очень мало свободного времени для этого проекта - не делайте заявки на участие. Экономьте мое и свое время.
Всем остальным - милости прошу присоединяться к проекту и будем работать.
Спасибо!
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