Небольшие доработки сайта на Amiro CMS

Здравствуйте!

Нужно произвести небольшой ряд работ на сайте http://www.olesyaru.ru/:

1. В счетчики яндекс метрика цель «заказ» раньше срабатывает. Цель: http://www.olesyaru.ru/pages.php. Здесь ситуация такая. Страница отправки заказа и информирования о том, что заказ принят одинаковая. Нужно чтоб цель срабатывала только после того как заказ отправлен и на странице появилась информация «заказ принят».

Есть решения:

А) В яндексе, смысл его в том чтоб счетчик срабатывал когда нажимаешь на кнопку отправки заказа.

В) В гугле раздвоить страницу

2. В гугл аналитикс у меня есть цель «заказ»: http://www.olesyaru.ru/pages.php, но в гугле adwords ее выбрать нельзя, хотя другие цели на других URL можно выбрать. Мне нужна эта цель в гугле adwords.

Решение:

Можно настроить счетчик гугл аналитикс чтоб он показывал в гугле adwords или поставить счетчик гугл adwords на эту страницу.

3. Сделать в каталогах товара по умолчанию отсутствие сортировки по цене.

4. При оформление заказа в каталоге одеяла нет информации для доставки.