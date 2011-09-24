Wodpress: убрать шапку на внутренних

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вот тут нужно на всех внутренних убрать шапку, а именно картинку города. Пусть шапка будет только на главной

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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