Переделать сайт с HTML5 под Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок224 просмотра

Здравствуйте!

Есть html верстка с иходниками, частично висит здесь: www.td-mig.ru

Нужно сделать шаблон Joomla на этой основе(исходники полностью предоставлю), внести необходимые коррективы, создать структуру и наполнить, добавить несколько модулей (фотогалерея, форма обратной связи, регистрация и др.).

Домен и хостинг есть.

Просьба указывать реальный срок и адекватную стоимость.

Оплата по результату в конце работы, webmoney.

HTMLJoomla
14 лет назад
makarov_b
Борис 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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