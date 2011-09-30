Требуется доделать сайт на WordPress

Сайт http://anoncy.ru

Требуется:

1. Починить постраничную навигацию на главной странице.

2. Настроить модуль "каталог организаций". Сделать категории и вывести их все в два столбика на http://anoncy.ru/?page_id=19

3. Сделать форму самостоятельного организациями добавления в каталог о своих конторах.

4. Настроить фото-каталог, убрать лишние надписи, причесать.

5. Поставить в правый блок 2 формы подписки на рассылку от Subscribe и Content.Mail.ru

6. Переверстать плашки с заголовками (4 блока сразу под большим с картинкой) так чтобы они растягивались под количество строк.

7. Скрыть поле "Выдержка из статьи" на странице: http://anoncy.ru/?page_id=17

8. Увеличить шрифт основного текста на 1-2 пункта.

9. Поставить кнопку добавить в избранное.

10. Подключить модуль трансляции в ЖЖ.

11. Добавить кнопку - Наша группа Вконтакте и ФейсБук.

Пожалуйста, указывайте сроки, цену, и пункты которые вы можете сделать.