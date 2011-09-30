Глючит модуль sef404 - требуется разобраться и настроить правильно ЧПУ. Оплата яндекс-деньгами.
Требуется доделать сайт на WordPress
Сайт http://anoncy.ru
Требуется:
1. Починить постраничную навигацию на главной странице.
2. Настроить модуль "каталог организаций". Сделать категории и вывести их все в два столбика на http://anoncy.ru/?page_id=19
3. Сделать форму самостоятельного организациями добавления в каталог о своих конторах.
4. Настроить фото-каталог, убрать лишние надписи, причесать.
5. Поставить в правый блок 2 формы подписки на рассылку от Subscribe и Content.Mail.ru
6. Переверстать плашки с заголовками (4 блока сразу под большим с картинкой) так чтобы они растягивались под количество строк.
7. Скрыть поле "Выдержка из статьи" на странице: http://anoncy.ru/?page_id=17
8. Увеличить шрифт основного текста на 1-2 пункта.
9. Поставить кнопку добавить в избранное.
10. Подключить модуль трансляции в ЖЖ.
11. Добавить кнопку - Наша группа Вконтакте и ФейсБук.
Пожалуйста, указывайте сроки, цену, и пункты которые вы можете сделать.
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