Перенос сайта на CMS UMI на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки178 просмотров

1. Перенести на другой хостинг сайт на UMI.CMS ( R01 )

2. Прикрутить к сайту форум.

4. Настроить что-то типа небольшого файлообменника (анонимный доступ по фтп ??).

14 лет назад
andrey-kulagin
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
18 часов назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена полностью. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
18 часов назад
14 лет назад