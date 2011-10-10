Доработать сайт на CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка150 просмотров

Необходимо к уже работающему сайту агентства недвижимости прикрутить каталог квартир с возможностью добавления квартиры прямо с сайта, пример можно посмотреть тут http://sday-kvartiru.com/объявления/добавить

Joomla
14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа, все превосходно ностроено и работает!
Отличный заказчик. Точно знает чего хочет.

Заявки фрилансеров

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад