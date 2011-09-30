Нужен человек с опытом работы на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка132 просмотра

Нужен человек с опытом работы на битриксе, обязанности: доработка функционала модулей, в дальнейшем обслуживание проекта на постоянной основе. Работа удалено. ТЗ во вложении. Просьба писать бюджет и сроки.

14 лет назад
desper
Максим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров