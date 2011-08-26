Web developer

Свою деятельность в сфере web-технологий продолжаю с 2009 года. В своей работе использую HTML5, CSS3, MySQL, PHP, JS. Есть опыт работы с CMS Joomla, WordPress, Opencart. Открыт к сотрудничеству в г. Киев.

Хобби: горные лыжи, фитнес.

Сайт: https://sychyk.com/