Web developer
Свою деятельность в сфере web-технологий продолжаю с 2009 года. В своей работе использую HTML5, CSS3, MySQL, PHP, JS. Есть опыт работы с CMS Joomla, WordPress, Opencart. Открыт к сотрудничеству в г. Киев.
Хобби: горные лыжи, фитнес.
Сайт: https://sychyk.com/
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Сергей полностью справился с поставленной задачей. За что ему большое спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен!
$50
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Работа сделана качественно и в срок. Учтены все пожелания заказчика! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший фотограф, рекомендую.
$10
10 баллов
14 лет назад
Joomla
СПАСИБО, все классно, все работает, готов продолжить сотрудничество и дальше... так как вижу что вы отлично разбираетесь в Joomla
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен!
Веб-программирование
2 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#801
HTML-верстка
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#4242