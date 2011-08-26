archweb

Сергей archweb

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web developer

Свою деятельность в сфере web-технологий продолжаю с 2009 года. В своей работе использую HTML5, CSS3, MySQL, PHP, JS. Есть опыт работы с CMS Joomla, WordPress, Opencart. Открыт к сотрудничеству в г. Киев.

Хобби: горные лыжи, фитнес.

Сайт: https://sychyk.com/

Отзывы заказчиков

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Сделать ЧПУ на Джумле для Сотрудник Сергей (archw)
Joomla
Сергей полностью справился с поставленной задачей. За что ему большое спасибо! Рекомендую.
Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
sedov69
55 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Необходимо отредактировать шаблон на Joomla 1.5
Joomla
Работа сделана качественно и в срок. Учтены все пожелания заказчика! Рекомендую!
Хороший фотограф, рекомендую.
Ответный отзыв
izsibiri
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Заменить шаблон джумлы 15 15
Joomla
СПАСИБО, все классно, все работает, готов продолжить сотрудничество и дальше... так как вижу что вы отлично разбираетесь в Joomla
Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#801
HTML-верстка
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#4242